Lula receberá amanhã visita de Chico Buarque e Martinho da Vila

A dois dias de ser oficializado como candidato à Presidência pelo PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá, nesta quinta-feira (2) a visita dos músicos Chico Buarque e Martinho da Vila.

Os cantores visitarão Lula no dia reservado à visita de amigos e familiares. O ex-presidente está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba desde 7 de abril. No último sábado (28) Chico e Martinho participaram de um festival no Rio em apoio ao petista.

Além das visitas nas quintas-feiras, Lula tem recebido um líder religioso às segundas-feiras. Nos demais dias, pode receber integrantes da sua defesa jurídica, entre eles, o ex-prefeito Fernando Haddad, que coordena seu programa de governo.

O PT tem articulado entrevistas e discursos para militantes com todos que visitam Lula na Polícia Federal para transmitir recados do petista reforçando sua intenção em ser candidato.