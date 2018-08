Base de Marchezan retira quórum e vereadores não votam projeto sobre Previdência

A exemplo do que aconteceu na sessão anterior ao recesso do Legislativo, os vereadores que compõem a base do governo de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) retiraram o quórum da sessão desta quarta-feira (1º), dia que marcou a volta dos trabalhos na Câmara Municipal de Porto Alegre. A estratégia foi utilizada para evitar uma derrota do governo, que não teria votos suficientes para aprovar a criação da Previdência Complementar para os servidores.

O próprio líder do Executivo no parlamento, Moisés Barboza (PSDB), não estava no parlamento. Em licença para acompanhar a filha em tratamento de saúde, ele foi substituído pela suplente Lourdes Dallacort (PSDB).

Com isso, o projeto da Previdência, discutido hoje, só voltará a ser apreciado depois da votação do veto do prefeito ao projeto que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos. O prazo para apreciação do veto já está esgotado e, por isso, a matéria tranca a pauta de votações a partir da próxima segunda-feira (6).

O mesmo procedimento já havia sido praticado pelos parlamenteares favoráveis a Marchezan nas sessões extraordinárias anteriores ao recesso parlamentar. Na ocasião, a apreciação do projeto da previdência e da atualização da planta de valores do IPTU foram adiadas.