PCdoB oficializa candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência da República

Em uma convenção realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, o PCdoB oficializou nesta quarta-feira, 1º, a deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela D'Ávila, como candidata à Presidência da República.

O evento foi marcado pela participação de deputados e senadores do partido que se revezaram na tribuna com discursos que exaltavam a trajetória política de D'Ávila e tratavam a sua candidatura como um contraponto ao avanço das forças conservadoras no País.

Militantes do partido lotaram o auditório Nereu Ramos, na Câmara. Com tambores, eles comemoram a votação, feita por aclamação.