Em greve, municipários de Porto Alegre fazem caminhada na Capital

Os servidores municipais de Porto Alegre, que iniciaram nesta terça-feira (31) uma greve por tempo indeterminado, iniciaram a mobilização da categoria com uma agenda de protestos. Por volta das 10h, um grupo de municipários saiu em caminhada pelas ruas do Centro da Capital em direção ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Durante o trajeto, os trabalhadores exibiam faixas e gritavam "Fora Marchezan".

Mais cedo, os servidores fizeram um ato em frente a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os trabalhadores protestam contra a tramitação do pacote de medidas do prefeito Nelson Marchezan Júnior no Legislativ o. Alguns projetos afetam diretamente o funcionalismo municipal, como o que institui a previdência complementar para os servidores e o que extingue a licença-prêmio no município. Além disso, ontem (30), a administração municipal voltou a parcelar os salários dos servidores.

Durante a greve, os postos de saúde, o Instituto Municipal Estratégia de Saúde da Família (Imesf) e as escolas municipais devem suspender as atividades. De acordo com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), os servidores estatutários vão trabalhar com escalas mínimas em postos de pronto-atendimento.

As mobilizações seguem ao longo desta terça, e incluem um ato contra o prefeito no Paço Municipal, às 16h. Os protestos seguem na quarta-feira, com uma caminhada prevista para sair do Centro Modelo de Saúde até a Câmara Municipal.

Na quinta-feira, deve ocorrer uma assembleia geral da categoria para definir os rumos da paralisação.