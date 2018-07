Jair Bolsonaro comete gafe ao ser criticado em reportagem e ataca jornal errado no Twitter

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à presidência, cometeu uma gafe no Twitter e acusou o jornal francês Le Monde de "baixar o nível" ao criticá-lo em uma reportagem publicada nesta segunda-feira. O texto, no entanto, foi publicado na editoria Internacional ("Monde", em francês) do jornal suíço Tribune de Genève.

"O desespero, o baixo nível, a tentativa clara e suja sem se preocupar com esposa e filha. Os ataques internacionais também se intensificaram. Veja esta manchete de um dos principais jornais da França e do mundo. @lemondefr", publicou Bolsonaro.

A reportagem, que chama o presidenciável de "Trump brasileiro", afirma no título que ele é machista, homofóbico e racista. No subtítulo, Bolsonaro é classificado como um "deputado de extrema-direita nostálgico da ditadura". O texto destaca ainda que Bolsonaro citou a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador no período da ditadura, ao votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Em outro momento, o pré-candidato é lembrado como alguém que tem "todas as características de um populista".

O texto também cita que Bolsonaro declarou, em entrevista ao jornal O Globo, que não entende de economia. O presidenciável, que foi ontem a São Paulo dar uma entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, está em busca de um nome para ser vice em sua chapa.