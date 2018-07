Alckmin promete continuar reformas já em janeiro

O pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, em encontro com empresários em Belo Horizonte, que um grupo de especialistas já trabalha com as propostas das reformas política e tributária. Caso seja eleito neste pleito, ele promete apresentá-las já em janeiro. O tucano disse que nenhum partido vai ter 10% do Congresso depois das eleições de 2018, mas frisou que é preciso usar a força do voto que existe no sistema presidencialista para que essas reformas sejam aprovadas.

Aos empresários, o ex-governador de São Paulo lembrou também que o próximo presidente da República herdará um rombo nas contas públicas de cerca de R$ 139 bilhões.

Segundo Alckmin, "na área federal é impressionante o que dá para reduzir em gastos. Mas é preciso estancar o déficit fiscal no Brasil, ou ele engole os esforços que fazemos para cortar esses gastos".

O pré-candidato afirmou, ainda, que seu vice será definido "sem correria", até sábado, dia 4 de agosto, quando acontece a convenção do PSDB, e que o escolhido não será do seu partido, nem de São Paulo. "Temos bons nomes, que seguirão essa linha da redução do Estado e foco no crescimento e aumento da renda."

Ontem, o ex-ministro Aldo Rebelo (SD) negou que esteja em negociação para compor a chapa de Alckmin à presidência. Ele também negou que tenha sido procurado pelo ex-governador paulista para conversar sobre o assunto até este momento.

Desde a recusa do empresário Josué Gomes (PR) para ser vice na chapa de Alckmin, o centrão, que reúne PR, PRB, PP, DEM e Solidariedade, tem buscado alternativas para o posto. Aldo Rebelo atualmente é um dos nomes mais cotados. No último sábado, o SD oficializou o apoio à chapa tucana.

O centrão estabeleceu alguns pré-requisitos para definir o vice de Alckmin. Está fora da lista quem nasceu em São Paulo, responde a processo ou ocupou ministério no governo Temer. Embora tenha feito carreira política em São Paulo, Aldo Rebelo foi incluído porque é alagoano. Também está no páreo a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho (PP).