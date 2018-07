Delegados repudiam críticas de procurador à PF

O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Edvandir de Paiva, repudiou, em nota, as declarações de Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná, publicadas no jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira.

Em entrevista, Santos Lima disse que a Polícia Federal (PF) é a "porta dos fundos" para o firmamento de acordos de colaboração premiada e que o órgão fechou delação com o ex-ministro Antonio Palocci (sem partido) para provar que poderia.

"Além de parecer torcer contra o acordo celebrado com Antonio Palocci, Carlos Fernando (Santos Lima) reduz a colaboração premiada a algo como um produto exposto em bancas de feira, em que os comerciantes se digladiam para oferecer o mais vantajoso aos clientes. O crime organizado, nas ruas e nos palácios, agradece!", escreveu Paiva.

O delegado também afirmou que a ADPF convida o procurador a discutir e buscar soluções sobre como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário podem atuar de forma republicana, colaborativa e coordenada. "A sociedade espera muito mais dos operadores da Justiça do que o mero desfile de vaidades manifestado em veículos de imprensa."