Alckmin diz que não fará alterações na reforma trabalhista caso seja eleito

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, não vai fazer alterações na reforma trabalhista aprovada no Brasil. O tucano fez a afirmação durante encontro com empresários em Belo Horizonte. "Trabalhei muito por ela", disse. Ao falar especificamente sobre imposto sindical obrigatório, reafirmou ser contra a cobrança.

Em relação ao sistema tributário, o tucano afirmou que o ideal é que a carga de impostos seja reduzida paulatinamente. Alckmin disse ser difícil no mundo encontrar países que tenham apenas um imposto, mas que o ideal é também não ter grande número de tributos. "Num país grande como o Brasil, não é fácil. "É preciso uma escadinha, para que os impostos sejam reduzidos aos poucos", avaliou.