Pesquisa aponta liderança de Sartori ao Palácio Piratini

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Index com a intenção de votos na disputa ao governo do Estado, divulgada ontem, aponta o governador José Ivo Sartori (MDB) à frente, com 24,1%. Na sequência, tecnicamente empatados em segundo lugar, estão Miguel Rossetto (PT), com 11,3%, e Jairo Jorge (PDT), com 10,4%. Na sequência aparecem Eduardo Leite (PSDB) com 6,4%, Roberto Robaina (PSOL) com 2,9%, Abigail Pereira (PCdoB) com 2,5%, Luis Carlos Heinze (PP) com 1,6% e Mateus Bandeira (Novo) com 0,3%.

Os números são referentes à pesquisa induzida. Na pesquisa espontânea, Sartori se mantem em primeiro lugar, com 15% das intenções de voto, seguido por Rossetto, com 3,9%, e Jairo, com 3,4%. A mesma pesquisa apontou rejeição de 28% dos entrevistados ao atual governador.

Foram coletadas 1.217 entrevistas entre os dias 16 e 21 de julho em 30 municípios gaúchos. A pesquisa foi divulgada no domingo (29) pela Revista Voto, encomendada pelo Instituto Index de Pesquisas e registrada na Justiça Eleitoral como RS-00264/2018. A margem de erro da pesquisa é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.