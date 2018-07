Em festival no Rio de Janeiro, artistas pedem liberdade de Lula

Artistas se reuniram no início da noite deste sábado, no Festival Lula Livre, em defesa da liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso na Operação Lava Jato. A organização do evento, que aconteceu junto aos Arcos da Lapa, na região central do Rio de Janeiro, divulgou a participação de 42 cantores e bandas. As participações mais esperadas eram de Chico Buarque e Gilberto Gil (foto). Também marcaram presença os cantores Chico César, Beth Carvalho, Jards Macalé e Ana Cañas. No início da noite, o público já lotava o entorno do palco, instalado embaixo dos Arcos da Lapa, um ponto turístico do bairro boêmio carioca. No palco, a atriz Lucélia Santos fez um discurso em defesa da liberação do ex-presidente Lula e também da sua participação nas eleições presidenciais deste ano. Segundo a atriz, o ato-show é "um gesto de exigência para que se respeite a Justiça, pilar de qualquer sistema minimamente democrático". Lucélia disse também que a prisão de Lula "tem um simbolismo único na história do nosso País", porque, em sua opinião, foi "uma manobra jurídica". "Inadmissível é não permitir que Lula participe das eleições. Inadmissível é mantê-lo preso", afirmou a atriz.