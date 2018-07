Nova fase da Zelotes apura desvio de R$ 650 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, a 10ª fase da Operação Zelotes, que investiga desvios no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que julga recursos contra a cobrança de impostos. Entre os alvos estão conselheiros e ex-conselheiros do Carf, o ex-secretário de Comércio Exterior no governo Dilma Rousseff (PT), Daniel Godinho e o empresário e economista Roberto Giannetti da Fonseca, ligado ao PSDB e aos pré-candidatos do partido à presidência, Geraldo Alckmin, e ao governo do estado de São Paulo, João Doria.

No total, foram 11 mandados de busca contra sete pessoas físicas e duas jurídicas nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Quebras de sigilo bancário revelaram que sua empresa, a Kaduna Consultoria, recebeu um total de R$ 8 milhões de uma companhia que conseguiu se livrar de débitos tributários no Carf e teria repartido os valores igualmente entre ele, uma então conselheira do Carf e um advogado que atuou no caso.

Com isso, descontados os impostos, cada um dos investigados ficou com R$ 2,2 milhões. No caso de Giannetti, a suspeita é de que ele teria recebido os

R$ 2,2 milhões para atuar junto ao governo federal, via Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Além de centralizar o recebimento e a distribuição dos recursos por meio da Kaduna, os investigadores apuram se o empresário teria atuado junto ao governo federal para que a Procuradoria da Fazenda desistisse de cobrar os débitos da Paranapanema.

O economista foi um dos cotados para coordenar a área econômica da campanha de Alckmin à presidência, mas o tucano optou por Pérsio Arida. Embora tenha atuado como conselheiro do tucano, ele não participa de nenhum grupo do plano de governo de Alckmin, segundo a campanha.

Giannetti também é ligado a Doria. Em setembro de 2016, quando o tucano se licenciou de suas empresas para concorrer à prefeitura de São Paulo, o economista assumiu o posto de vice-chairman do Lide, empresa que organiza eventos com líderes empresariais e setores do governo.

O nome de Giannetti entrou no radar da operação nas investigações internas da própria Receita Federal e quebras de sigilo de e-mails e telefones autorizadas pela Justiça Federal. A Kaduna foi contratada pela Paranapanema, que atua no refino de cobre e na produção de fios, barras e outros produtos a partir do metal, justamente quando ela enfrentava um processo no Carf sobre impostos cobrados na importação de insumos utilizados para produtos a serem exportados.

A empresa conseguiu uma decisão favorável do Carf que foi publicada no dia 5 de junho de 2014 e a livrou de pagar cerca de R$ 650 milhões, em valores atualizados, que a Receita vinha cobrando relativos à importação de insumos. Da decisão ainda cabia recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que representa a União e poderia insistir na cobrança da empresa nas instâncias superiores.

A suspeita da força-tarefa da Zelotes é de que o grupo que atuava no Carf, incluindo o próprio Giannetti, teria interferido junto ao então secretário de Comércio Exterior Daniel Godinho para conseguir "convencer" o procurador a não recorrer. Godinho também foi alvo de buscas .

Em nota, Giannetti afirmou que "são totalmente infundadas as suspeitas levantadas contra si e sua empresa". Por meio de sua assessoria, a PGFN encaminhou trecho da justificativa do então procurador da Fazenda em 2014 para não recorrer do acórdão do Carf que livrou a Paranapanema de débitos da ordem de R$ 650 milhões. Também em nota, a Paranapanema informou que "a companhia tampouco seus administradores ou gestores atuais foram alvo ou notificados oficialmente".