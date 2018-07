Delator que denunciou Eduardo Cunha pede perdão judicial ao STF

Agência O Globo

Delator que apontou irregularidades na Caixa Econômica Federal e ajudou a condenar os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Henrique Alves (PMDB-RN) numa ação penal na Justiça Federal de Brasília, Fábio Cleto pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o perdão judicial. Em junho, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, condenou Cunha a 24 anos e 10 meses de prisão, Alves a oito anos e oito meses, e Cleto a nove anos e oito meses. Cleto é ex-vice-presidente do banco estatal.

No caso de Cleto, Vallisney determinou que deverão prevalecer na execução da pena os temos do seu acordo de delação. No pedido ao STF, a própria defesa reconheceu que a o acordo não previa o perdão judicial, mas alegou que isso ocorreu porque "na ocasião não se tinha conhecimento da proporção que os fatos narrados pelo requerente (Cleto) iriam alcançar". A solicitação foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava-Jato na Corte.

Alternativamente, a defesa pediu que seja extinto o cumprimento de seis meses com tornozeleira eletrônica em regime domiciliar. O objetivo é permitir que ele trabalhe a fim de se sustentar e pagar a multa imposta a ele. Destacou também que outros acordos de delação menos efetivos que o dele levaram a penas mais brandas aos condenados.

Seus advogados lembraram ainda que o próprio Cleto quis cumprir antecipadamente uma pena em 2016, quando o acordo foi homologado, mas isso foi vetado pelo então relator da Lava-Jato no STF, ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no começo de 2017. Por fim, afirmaram que fizeram o pedido de perdão judicial ao próprio juiz Vallisney, mas, por se tratar de alteração das cláusulas do acordo de delação, homologado pelo STF, foram orientados a fazer o pedido ao tribunal.

"Nesse cenário - em razão da efetividade do acordo de colaboração do requerente (Cleto) qeu desmantelou organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública e acarretou na condenação de membros que pertenceram ao alto escalão do governo -, de rigor que seja aplicado o perdão judicial, nos temos do art. 4º da Lei 12850/2013", pediu a defesa.

O artigo da lei mencionada diz que "o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados".

No caso, Vallisney já aplicou a redução de dois terços. Ele inicialmente condenou Cleto a 29 anos, reduzindo a pena para nove anos e oito meses em razão da efetividade de sua colaboração.

Além de Cleto, Cunha e Alves, Vallisney condenou Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador do PMDB em esquemas de corrupção, a oito anos, dois meses e 20 dias, e o empresário Alexandre Margotto a quatro anos de prisão. Margotto e Funaro também firmaram acordos de delação premiada, mas fizeram isso depois de Cleto.