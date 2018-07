Universal critica votos por impeachment de Crivella

A Igreja Universal usou seu jornal para atacar os 16 vereadores que votaram a favor da abertura de processo de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB).

Em texto publicado no domingo, na Folha Universal, a igreja destaca que os evangélicos "formam uma frente coesa", e ignorar esse eleitorado é um "erro".

"No momento que mais se discute a importância do voto dos evangélicos, que já se aproximam dos 40% da população, o pior erro que um político pode cometer é se aliar a quem despreza esse segmento", diz o texto publicado no jornal.

Bispo licenciado da Igreja Universal, Crivella é acusado de oferecer ajuda para encaminhar fiéis a cirurgias e para agilizar processos de isenção da cobrança de IPTU das igrejas em reunião no Palácio da Cidade, uma das sedes da prefeitura.

O prefeito nega favorecimento a seus correligionários.