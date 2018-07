MPF suspeita que 'testa de ferro' de Cunha tenta se esconder da Justiça

A Procuradoria da República no Distrito Federal suspeita que um dos "testas de ferro" do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) denunciado por suspeita de atuar para o "quadrilhão" do MDB, Sidney Noberto Szabo, esteja tentando se esconder da Justiça para não responder à ação penal na qual é acusado de operar propinas.

O pedido é que pela determinação da prisão, caso ele não seja localizado em uma última tentativa. No documento protocolado nesta segunda-feira na Justiça Federal, o MPF aponta que, após várias tentativas, Szabo não foi localizado em seu endereço residencial, em Niterói, pela oficial de Justiça responsável.

Szabo foi incluído no aditamento à denúncia contra os integrantes do MDB protocolada em março na Justiça Federal depois de a Câmara barrar a parte da acusação relativa ao presidente Michel Temer (MDB). Além dele, também foram incluídos o coronel reformado João Baptista Lima, o advogado José Yunes - ambos suspeitos de operar para Temer -, e Altair Alves Pinto, outro suspeito de atuar para Cunha.