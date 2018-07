Com regras rígidas, grupo busca renovação política

Um ano depois de ser fundado, com o lançamento de um manifesto contra a polarização política e pelo fim da desigualdade social, o Acredito, movimento suprapartidário em busca de renovação política, apresentará pessoas que querem provar que isso tudo é possível.

São 24 pré-candidatos de nove partidos (Rede, PPS, PV, PDT, PSOL, Podemos, PHS, PROS e PSB) que tentarão vagas na Câmara dos Deputados (11 deles), em Assembleias Legislativas (12 postulantes) e no Senado (um político de Sergipe).

A organização foi criada por jovens ligados ao meio acadêmico, com passagens por universidades como Harvard, e faz parte de uma cena nacional surgida nos últimos dois anos que reúne grupos como Agora!, RenovaBR, Brasil 21 e Frente Favela Brasil.

As lideranças que o Acredito lançará, de forma simultânea, no próximo sábado, com eventos em vários estados, passaram por uma fase de seleção interna e tiveram que se comprometer com regras de campanha mais rígidas que as determinadas em lei.

Na peneira do movimento, um terço dos selecionados tinha que ser negro e outro terço tinha que ser composto por mulheres. O pré-candidato também não podia ter ocupado cargo eletivo antes nem ser de família de políticos, e precisava aderir ao compromisso de fazer campanhas baratas e financiadas da maneira mais limpa possível.

O coletivo exige, por exemplo, que um concorrente a deputado federal não ultrapasse 50% do teto de gastos previsto pela Justiça Eleitoral para candidaturas ao cargo. Como o máximo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é R$ 2,5 milhões, significa que o membro do movimento não pode usar mais que R$ 1,2 milhão. Os limites do grupo para deputado estadual e senador também são menores que os fixados pelo tribunal.

Da mesma forma, a norma para a relação com doadores é mais linha-dura que a do TSE. Um membro do Acredito não pode, por exemplo, aceitar que o mesmo CPF banque mais que 20% do valor do teto de gastos. Já o tribunal não impõe essa restrição.

"Isso é para incentivar que as campanhas se tornem mais baratas e sejam financiadas por fontes pulverizadas", diz Samuel Emílio Melo, coordenador nacional do grupo. "E também que sejam mais transparentes e colaborativas", completa Daniela Krausz, coordenadora de renovação.

Sempre que explicam seus procedimentos, os porta-vozes dizem que os pré-candidatos tiveram que se alinhar aos valores éticos e às propostas da organização - basicamente, se comprometer com a redução da desigualdade, o respeito a uma sociedade diversa e plural e a defesa de um Estado nem mínimo, nem grande, mas eficiente.

Entre os que enfrentarão as urnas estão Renan Ferreirinha (pré-candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PSB), Tabata Amaral (pré-candidata a federal pelo PDT em São Paulo) e Thaynara Melo (que deve concorrer a deputada distrital pela Rede no Distrito Federal). Os três também fazem parte do Renova, iniciativa de formação de novos políticos que ajuda pré-candidatos com uma bolsa.