Iniciativa checará dados divulgados por candidatos

Matéria com equipe da Filtro que fará projeto de fact-checking para eleições. Na foto: Taís Seibt, jornalista e idealizadora do Filtro /LUIZA PRADO/JC

Patrícia Comunello

A eleição de 2018 se habilita a ser diferente de todas as anteriores. Um motivo é a arena das redes sociais que ganha cada vez mais voz e audiência. Mede-se hoje a popularidade dos candidatos pelos seguidores ou atividades que os concorrentes geram em seus perfis. E outra dimensão é a da checagem de dados. Quantas pessoas se preocupam em verificar se o que o candidato diz tem fundamento ou se não é manipulado, conforme a conveniência do momento ou da sedução para os eleitores?

Para dar conta dessas respostas, a Filtro Fact-Checking, que reúne jornalistas e pesquisadores especializados em checagem de dados e integrantes da Pensamento.org, decidiu focar a apuração na campanha eleitoral ao governo gaúcho. O trabalho vai envolver verificação de fatos, informações e declarações públicas, com foco no Rio Grande do Sul. Na mira da Filtro, estará o bombardeio de informação via Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp e perfis de pessoas comuns.

Em busca de financiamento para custear a tarefa, a Filtro também lançou uma "vaquinha virtual", pela plataforma da Catarse. Para a campanha que se encerra na próxima sexta-feira, o grupo busca arrecadar R$ 13.793,00. Até ontem, a captação estava em apenas R$ 3.830,00, graças à colaboração de 63 voluntários que resolveram apostar no desafio de ampliar as informações e ajudar eleitores e quem estiver interessado no pleito. Perto do encerramento da vaquinha, uma das coordenadoras da Filtro, a jornalista Taís Seibt, lembra que foram obtidos menos de 30% da necessidade de recursos para viabilizar a ideia. Quem quiser conferir é só entrar no Catarse, pelo www.catarse.me/filtro2018. O projeto deve ocorrer mesmo que não alcance a meta, pois a intenção é intensificar o uso da metodologia de fact-checking e disseminar o rigor nas informações que circulam em uma campanha.

Taís, que se dedica à pesquisa acadêmica sobre checagem de dados em Comunicação Social, explica que o trabalho focará os candidatos ao cargo majoritário. "Vamos estar atentos ao que eles disserem em entrevistas, debates, eventos e discursos. A captação das mensagens seguirá critérios internacionais que são checáveis", garante.

Entre os elementos objetivos a serem considerados e confrontados, estão estatísticas, dados históricos sobre aspectos jurídicos e documentais etc. "Um candidato pode citar que o último ano de seu governo teve crescimento em educação, mas na média de quatro anos o número não é o mesmo. Ele não está mentindo, mas ao interpretar o dado passa uma ideia que não é bem o que falou", exemplifica a jornalista. O fact-checking segue metodologia internacional, com princípios sobre como fazer a apuração e a identificação.