Josué Gomes diz que não será candidato a vice na chapa de Alckmin

O empresário Josué Gomes (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar, avisou ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) que não será candidato a vice. O apoio do PR segue mantido e a escolha do companheiro de chapa do tucano voltará a ser discutida pelo Centrão.

Na segunda-feira (23) Alckmin e Josué se encontram duas vezes. O primeiro encontro ocorreu pela manhã e o segundo à tarde. No último, Josué afirmou a Alckmin que ele poderia se sentir a vontade de buscar um novo nome e comunicou que não aceitaria a indicação do seu partido.

Josué tem uma conversa com petistas nesta terça-feira (24) sobre a disputa presidencial. O PT quer convencê-lo a disputar a vice na chapa de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais. Os dois devem se encontrar à tarde.