Paulo Skaf terá tenente-coronel da PM como candidata a vice em SP

A pré-campanha de Paulo Skaf (MDB), presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), definiu a tenente-coronel da PM de SP Carla Danielle Basson como candidata a vice-governadora.

A policial comanda desde maio o 11º batalhão da PM no Interior Paulista, responsável pelo patrulhamento de Jundiaí, Itupeva e região. Ela se licenciará do cargo para se filiar ao MDB e disputar as eleições. A informação foi antecipada pelo Valor e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.