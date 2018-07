'Vamos ver o que escapa para mim desse balé', diz Ciro sobre alianças

Ciro diz que ainda espera fechar alguma aliança com outros partidos MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

Após ver o bloco do Centrão fechar um acordo com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para a corrida presidencial, o pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que ainda espera fechar alguma aliança com outros partidos.

"Vamos ver o que escapa para mim desse balé, é muito cedo ainda. Embora esteja na cara do gol, os partidos todos praticamente decidiram que vão tomar suas deliberações no último dia", disse o presidenciável, nesta segunda-feira (23), em entrevista à TV Record de Santa Catarina exibida pela emissora nas redes sociais.

Ao falar sobre a necessidade de fazer alianças com partidos de diferentes ideologias, Ciro justificou "aceitar esse balé" pela necessidade de garantir governabilidade se eleito. "Eu tenho que aceitar esse balé. Às vezes a população não entende, tem muita razão para isso. Quem quiser conversar, eu converso, porque estou olhando a eleição, mas eu tenho que olhar o dia seguinte", disse o presidenciável, dizendo que não quer ser eleito "ditador do Brasil" e que um presidente é obrigado a conversar com diferentes partidos.