PRB anuncia apoio a Eduardo Leite; Patriota se coligará com MDB

Diego Nuñez

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) definiu, no começo da tarde desta segunda-feira (23), o candidato que vai apoiar na corrida eleitoral pelo Palácio Piratini. A sigla decidiu se juntar a PHS, PPS e PTB na coligação liderada pelo PSDB, que irá confirmar a candidatura de Eduardo Leite no dia 5 de agosto.

Presidente regional do PRB, o deputado federal Carlos Gomes destacou a aprovação da gestão de Eduardo Leite em Pelotas, evidenciado, segundo ele, pela eleição em primeiro turno de sua sucessora, Paula Mascarenhas (PSDB), com quase 60% dos votos válidos. Gomes disse que a decisão foi motivada também pelo tucano ser "um candidato jovem, mas com experiência" e que o ainda pré-candidato "é contra a reeleição, então ele pode pensar em um projeto para o estado sem se preocupar consigo mesmo".

Outro partido a se decidir foi o Patriota, que decidiu apoiar a chapa comandada pelo MDB, que já conta com PSB e PSD. O coordenador político do partido, Caio Flávio, afirmou que a legenda terá concorrentes a deputados federais e estaduais e reiterou o apoio do partido ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Flávio afirmou que o atual governador emedebista, José Ivo Sartori (que ainda não confirmou sua candidatura) “durante todo esse período tem demostrado ser um homem íntegro, e vem de encontro as ideias de Bolsonaro de lisura na política, fazendo frente a toda essa dificuldade de hoje”.