Aldo Rebelo diz que SD não fechou apoio a Alckmin

O pré-candidato do SD à presidência da República, o ex-ministro do Esporte e Trabalho Aldo Rebelo, afirmou neste domingo, que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto está mantida.

Perguntado pela reportagem sobre como ficaria sua candidatura diante da possibilidade de o Solidariedade, partido que compõe o chamado Centrão, vir a apoiar a candidatura do tucano Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-ministro disse que seu partido ainda não fechou apoio ao ex-governador paulista. "O Solidariedade ainda não fechou apoio a Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar as negociações durante esta semana. A minha candidatura está mantida", disse Rebelo.

Aldo Rebelo participou da Convenção Estadual do SD em São Paulo e discursou como candidato ao lado do presidente nacional da sigla, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e o agora candidato oficial à reeleição ao governo de São Paulo, governador Márcio França. No evento, o ex-prefeito paulistano foi chamado de "mentiroso" por Paulinho da Força.

Rebelo disse que a Convenção Nacional do Solidariedade ocorrerá ao longo desta semana.