DEM da Bahia pede ajuda a Alckmin para resolver impasse com PSDB no Estado

Lideranças do DEM da Bahia, incluindo o pré-candidato do partido ao governo do Estado, José Ronaldo, têm telefonado para o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, pedindo ajuda para resolver o impasse que emperra a formação da chapa oposicionista que tentará desbancar o governador Rui Costa (PT), que tentará se reeleger ao cargo nas eleições de 2018.

No Estado, o PSDB não só apoia a postulação de José Ronaldo, como ainda indicou um dos pré-candidatos ao Senado da composição, o deputado federal Jutahy Magalhães Jr. Reside justamente nessa aliança, contudo, o principal entrave para a finalização da composição.

Considerado "candidato prioritário" do grupo político, Jutahy tem protagonizado uma batalha contra a presença do deputado federal e também postulante ao cargo de senador, Irmão Lázaro (PSC), na chapa.

O espólio de votos de Lázaro, ligado à igreja Assembleia de Deus e terceiro deputado mais votado da Bahia em 2014, é cobiçada pelo DEM. No entanto, tê-lo na composição é visto pela cúpula do tucanato baiano como um risco ao pré-candidato do PSDB ao Senado. Eles temem que Jutahy acabe sendo engolido pelos votos "fiéis" de Lázaro, que aparece em segundo lugar em pesquisas internas, atrás apenas do ex-governador e ex-ministro Jaques Wagner (PT), que tentará se eleger senador na chapa encabeçada por Rui Costa.

Os telefonemas para Geraldo Alckmin, segundo apurou a reportagem, são considerados os últimos recursos do DEM para resolver o impasse, que se arrasta a menos de duas semanas da convenção estadual do partido, marcada para 3 de agosto. Além de José Ronaldo, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, também conversou com o ex-governador de São Paulo pedindo auxílio.

Segundo um interlocutor de ACM Neto, o apoio dado pelo DEM ao presidenciável tucano - juntamente com os outros partidos do Centrão - pode ajudar na situação, mas não é garantia de nada. José Ronaldo e ACM Neto esperam, porém, que Alckmin "ajude a resolver" a insatisfação de Jutahy, "convencendo ele a ceder", nas palavras de um dirigente.

Procurado para comentar o assunto, Jutahy não atendeu aos telefonemas da reportagem.

Presidente estadual do PSDB, o deputado federal João Gualberto rejeita a hipótese. Ele afirmou que o plano nacional não influencia no local, já que o apoio do DEM a Alckmin na corrida presidencial aconteceu a reboque das outras legendas que compõem o Centrão - e não por iniciativa própria. "Não acho que existirá alguma interferência, pelo que tenho conversado internamente no partido", disse à reportagem.

Do outro lado, contudo, o discurso é diferente. Nesta sexta-feira, 20, após o pré-acordo que traçou o apoio do DEM a Alckmin, José Ronaldo ligou para o presidente estadual do PSC na Bahia, Heber Santana, informando que as negociações podem, a partir de agora, avançar com mais facilidade. O diálogo foi relatado à reportagem por Irmão Lázaro.