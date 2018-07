Possível vice de Alckmin, Josué Gomes diz que candidatura deve ser programática

O empresário Josué Gomes, filho do ex-vice presidente José Alencar, agradeceu nesta sexta-feira (20) a indicação do Centrão ao seu nome como candidato a vice-presidente na chapa do pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) e defendeu que a coligação deve ter como base programas e ideias para disputar as eleições de 2018.

Ele lembrou do pai, morto em 2011, vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2002 e 2010, ao dizer que o "importante na chapa é quem a encabeça. Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar", citou em nota à imprensa.

Gomes, que está em viagem de trabalho ao exterior, prometeu inteirar-se das negociações feitas pelo Centrão com o PSDB para tomar uma decisão sobre aceitar ou não o convite. "Recebi com responsabilidade essa possível indicação. Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome", acrescentou o empresário, que é filiado ao PR, de Valdemar Costa Neto, e dirige a Coteminas.

O Centrão decidiu na quinta-feira (19) fechar apoio a Alckmin em detrimento do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, após semanas de indecisão. A entrada no PR no bloco, influenciou na decisão de fechar o apoio ao PSDB, uma vez que Costa Neto defendia uma aproximação com Alckmin. A pressão feita pelo Planalto para que o grupo não se unisse a Ciro também foi decisiva.

O governo ameaçou tirar cargos de quem se unisse a Ciro, principalmente do PP, que comanda os ministérios da Saúde, Cidades e Agricultura - com orçamentos que, juntos, somam R$ 153,5 bilhões -, além de ter o comando da Caixa. Formam o Centrão DEM, PR, PP, PRB e Solidariedade.