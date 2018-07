Ciro Gomes e Rabello de Castro são os primeiros a oficializar candidaturas à presidência

Ex-governador do Ceará (e) concorrerá pelo PDT, enquanto ex-presidente do Bndes (d) representa o PSC FERNANDO FRAZÃO/ABR/JC e MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/JC

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente do Bndes Paulo Rabello de Castro (PSC) foram os primeiros candidatos confirmados oficialmente por seus partidos na disputa pela presidência da República, em outubro. As legendas confirmaram as candidaturas no primeiro dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a realização de convenções partidárias.

Entre os primeiros colocados nas pesquisas de opinião, Ciro disputa pela terceira vez a presidência. Em 1998 e 2002, ele concorreu pelo PPS. "Ciro tem a responsabilidade de ser a síntese do Brasil soberano, mais justo e mais soberano", afirmou o presidente do PDT, Carlos Lupi, durante a convenção nacional que reuniu filiados do partido em Brasília.

O partido não definiu o candidato a vice-presidente nem as demais legendas que integrarão a chapa majoritária. A expectativa da cúpula do PDT é que a eleição presidencial alavanque o partido nos estados. Lupi tem falado em eleger este ano uma bancada de pelo menos 40 deputados federais. Atualmente o partido tem 19 deputados federais e três senadores.

Rabello de Castro, que foi presidente do Bndes durante o governo de Michel Temer (MDB) não tem passado de 1% das intenções de voto nas pesquisas de opinião. Mesmo assim, o PSC decidiu bancar seu nome ao Planalto.

O presidenciável promete realizar uma distribuição de renda para que todos os cidadãos possam usufruir das riquezas do Brasil e criar um lastro da Previdência Social. "Digo que este capitalismo que é mais que selvagem, é um capitalismo espúrio, um capitalismo de corporações, de juros altos. Isso vai acabar”, garantiu Rabello.

A candidatura também terá como objetivo aumentar a bancada do PSC no Congresso, com a expectativa de eleger cerca de 35 parlamentares. A vaga de vice na chapa continua aberta. O partido não anunciou coligações para a disputa presidencial.

Também nesta sexta, o PSTU deve confirmar a candidatura da operária e sindicalista sergipana Vera Lúcia à presidência. Seu companheiro de chapa será o professor maranhense Hertz Dias. Outro que realiza convenção hoje, o PCB deve formalizar o apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

Com informações da Agência Brasil e Agência Estado