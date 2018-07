Figueiredo diz que PDT deve oferecer ao PSB a vaga de vice na campanha de Ciro

O acordo com o PSB é agora um dos principais caminhos para o partido não ficar isolado na campanha presidencial. Outra frente de negociação está sendo travada junto ao PCdoB, que também mantém conversas com o PT.

Depois de a campanha ver o acordo com o Centrão minguar, alguns dirigentes da legenda ainda estavam otimistas sobre a chance de atrair o partido de Paulinho da Força (SD). Mas Figueiredo afirmou, no entanto, que este acordo é improvável.

O vice-presidente do PDT, André Figueiredo, disse nesta sexta-feira (20) que o partido deve oferecer ao PSB a vaga de vice na campanha de Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência, como forma de tentar garantir a aliança com os socialistas. "Sem o Centrão, facilita a negociação com o PSB em torno do vice (O PSB), seria o vice ideal", explicou. Ele descartou qualquer chance de o partido conseguir apoio do Solidariedade para a campanha de Ciro Gomes.

Cid Gomes diz que Ciro continuará sendo 'do jeito que ele é'

Agência Estado

Coordenador da campanha de Ciro Gomes, o ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) disse que seu irmão irá continuar sendo do jeito que ele é, em referências às declarações controversas que teriam sido uma das razões para o recuo do Centrão nas negociações com o PDT.

"Eu sinceramente acho que o povo brasileiro não tolera mais a falsidade e a promessa fácil. O que o Ciro tem feito é ter tido sempre uma postura franca. E isso desagrada alguns. Isso muitas vezes cria problemas e traz antagonismos, mas ele vai continuar do jeito que ele é, franco, sincero, amante, apaixonado e com força para defender o povo brasileiro", afirmou Cid ao chegar na sede do partido, onde se realiza a convenção da sigla para lançar oficialmente a candidatura de Ciro Gomes

O ex-governador complementou citando indiretamente o caso envolvendo o vereador Fernando Holiday (DEM/SP), um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL). "Um grande problema da causa negra no Brasil são negros a serviço da Casa Grande. Quando acontece isso no mundo da política, o Ciro denuncia", disse. O episódio é tido como um dos motivos do desgaste e receio dos partidos do Centrão com Ciro Gomes.