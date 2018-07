PT discute alianças e programa de governo em reunião em São Paulo

Iniciado o período das convenções partidárias, o PT discute, nesta sexta-feira (20), como se darão os acordos com outros partidos para a campanha presidencial. Além disso, em reunião da Executiva Nacional, os dirigentes petistas devem definir detalhes da distribuição dos recursos financeiros para as campanhas e organizar a finalização do plano de governo.

Na manhã desta sexta, o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad apresenta um esboço dos principais eixos do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato. Ele ainda deve ir a Curitiba para conversar com Lula. Haddad coordena a formulação do plano de governo e é apontado como possível alternativa para substituir o ex-presidente na disputa.

À tarde, os petistas devem conversar sobre as alianças. Nessa quinta-feira (19), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se reuniu com dirigentes do PCdoB e, publicamente, sinalizou simpatia em ter a deputada gaúcha Manuela D'Ávila como candidata a vice. Reservadamente, líderes do PT não descartam a possibilidade de debate nesta sexta-feira sobre a escolha de vice.

O vice-presidente do PT Márcio Macedo, que na quinta visitou Lula na prisão, deve transmitir o conteúdo da conversa com o petista. Após a visita, o dirigente afirmou a jornalistas na capital paranaense que o ex-presidente pediu para que o partido intensificasse as conversas para uma aliança formal com PSB, PCdoB, PROS e PCO.