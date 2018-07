General não será vice de Bolsonaro; PRP rejeita aliança

O Partido Republicano Progressista (PRP), ao qual é filiado o general da reserva Augusto Heleno, recusou ontem indicar o nome do militar para ser vice do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) em candidatura à presidência da República. Ontem, o parlamentar de extrema-direita indicou que anunciaria Augusto Heleno como vice, mas não houve acordo. O PRP afirmou, por meio de sua assessoria, que o general será candidato ao Senado pelo Distrito Federal. O general, no entanto, negou a informação.

Em nota, a legenda diz que a informação de que o general será vice de Bolsonaro está "descartada". O PRP recusou o convite para embarcar na campanha de Bolsonaro alegando que não poderia colocar em risco alianças já firmadas nos estados.

Agora, o PSL procura novas alternativas. Uma delas é a advogada Janaína Paschoal, filiada ao mesmo partido de Bolsonaro. O nome dela vinha sendo cotado para a disputado do governo de São Paulo, embora pessoas ligadas ao partido no estado acreditem que a advogada prefira concorrer a deputada.

Essa é a segunda baixa na candidatura de Bolsonaro em menos de uma semana. Depois da recusa do senador Magno Malta (PR) em assumir a candidatura de vice, as conversas com o PR foram encerradas. O PSL não aceitou as exigências do chefe do PR, Valdemar Costa Neto.