OAB lança campanha pelo voto consciente

Preocupada com a baixa participação e a falta de planejamento da população no período eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lança uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população na hora de escolha dos candidatos para o próximo pleito.

Com o slogan "Vote consciente", a mobilização será dividida em dois momentos, explicou o presidente da seccional gaúcha da OAB, Ricardo Breier. A primeira parte tem como foco diminuir os índices de votos brancos, nulos e abstenções, e incentivar a população a planejar o voto.

"Todos os dias, tomamos decisões importantes, planejamos a roupa que vestimos, o trajeto para o trabalho, o que vamos almoçar. Precisamos ter o mesmo cuidado com o nosso voto", diz o material de divulgação.

O segundo momento, após o início do período eleitoral, contará com um aplicativo de celular que divulgará dados dos candidatos, com foco no Legislativo. Através dele, as pessoas poderão fazer denúncias de infrações praticadas por candidatos ou coligações.

"Este é o primeiro passo de uma conscientização que vai dar frutos para gerações futuras", declarou Breier. O presidente da Ordem explica que a mobilização contará com a participação de lideranças comunitárias e das 106 subseções no interior do Estado.

O lançamento nacional está marcado para o dia 8 de agosto, às 20h, no Theatro São Pedro em Porto Alegre. Em visita ao Jornal do Comércio, Breier entregou o convite do evento ao diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e ao diretor de operações, Giovanni Tumelero.