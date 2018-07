Álvaro Dias afirma não haver hipótese de acordo com PSDB

Senador do Podemos afirmou ainda que espera obter o apoio de tucanos em alguns estados MARCOS OLIVEIRA/AG. SENADO/JC

Folhapress

O senador Álvaro Dias (Podemos), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira (17) que "não há hipótese" de abrir mão de disputar o cargo para apoiar o ex-governador Geraldo Alckmin. Ele afirmou ainda que espera obter o apoio de tucanos em alguns estados, mesmo que não tenha aliança formal da sigla.

"Falam de uma hipótese de entendimento com o PSDB quando não há nenhuma hipótese disso. Estou nessa campanha para cumprir uma missão de denunciar esse sistema e para propor um rompimento. Certamente terei o apoio de muitos tucanos. Será uma eleição de dissidências, suprapartidária", afirmou Dias, após palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

O senador afirmou que tem conversado com lideranças do PRB, DEM e Pros para uma possível aliança. Dias chegou a fazer em discurso uma crítica indireta ao período em que o PSDB esteve na Presidência. Ao criticar a corrupção na gestão PT, afirmou que "esse cenário não começa com essa organização criminosa". "Vem de antes", disse.

"A corrupção é histórica. Não se pode exagerar em relação aos últimos afirmando que eles foram os criadores da corrupção no universo. Evidente que sustentamos esse sistema há mais tempo. Ocorre que houve um aprofundamento (no governo PT). Mas esse conluio partidário existia antes. Sempre o contestei, mas ele existia", declarou.