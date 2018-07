PT está sem alianças para corrida ao Palácio Piratini

A menos de duas semanas da convenção estadual, o PT do Rio Grande do Sul está sem coligação para a disputa eleitoral no Estado. Dificuldades como alinhamento programático e pulverização de candidaturas também podem fazer com que o PT chegue á convenção partidária marcada para 28 de julho sem nenhum partido ao seu lado. A sigla já governou o Estado em duas oportunidades.

A prioridade do PT - do pré-candidato Miguel Rossetto - é uma coligação com o PCdoB, que tem Abigail Pereira como postulante ao governo. "As tentativas não foram conclusivas. Essas conversas continuam, na medida em que há no plano nacional uma conversa do PT com o PCdoB", disse o presidente estadual do PT, deputado federal Pepe Vargas. O PT e o PCdoB estiveram juntos nas últimas seis eleições ao Palácio Piratini.

Pepe afirmou que há uma "pulverização de candidaturas" no Estado, mas que o PT gaúcho não busca agregar siglas com "baixa representação social".

O deputado disse que seu partido também quer somente aliados com ideias próximas às do PT. "Não buscamos quem apoia a retirada de direitos trabalhistas e de direitos previdenciários. E isso reduz nosso horizonte de alianças", argumentou o dirigente petista.

De acordo com Pepe, há chances de o PT chegar à convenção sem ter aliados no Estado e ser obrigado a buscar nomes próprios para a composição da chapa. "Talvez ocorra de fazermos o encontro sem ainda termos uma definição de coligações, e aí poderá se delegar ao diretório estadual a complementação da chapa majoritária", disse o presidente da sigla.

Miguel Rossetto ainda não tem vice definido. Para o Senado, o partido conta com a pré-candidatura à reeleição de Paulo Paim.

O presidente estadual do PCdoB, Adalberto Frasson, disse que o partido foi procurado pelo PT e pelo PDT, mas que a sigla permanece com a pré-candidatura de Abigail Pereira ao governo do Estado. "O cenário indica que, para as nossas pretensões, podemos contribuir com uma candidatura nossa", afirmou o dirigente partidário.