PSOL anuncia vice na chapa de Robaina ao governo

Na convenção que será realizada no próximo domingo, o PSOL anunciará a candidata a vice-governadora na chapa do vereador da Capital Roberto Robaina ao governo do Estado: a professora Camila Goulart, que leciona na rede estadual. Camila é fundadora da legenda no Rio Grande do Sul e é vice-presidente na executiva estadual.

O partido também lançará a vereadora Fernanda Melchionna à Câmara Federal, Romer Guex ao Senado, Pedro Ruas e Luciana Genro à Assembleia Legislativa. A nominata dos candidatos gaúchos do PSOL terá cerca de 50 candidatas e candidatos. Também será formalizada a aliança com o PCB.

Ontem, a sigla também realizou uma agenda com o pré-candidato à presidência da República Guilherme Boulos.

Na condição de liderança nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Boulos foi homenageado, nesta segunda-feira, por iniciativa do deputado Pedro Ruas, com a medalha da 54ª Legislatura, na Assembleia Legislativa.