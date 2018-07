Juristas formalizam hoje denúncia contra o juiz federal Sérgio Moro

Um ato de juristas marcado para as 14h30 de hoje, em Porto Alegre, apresentará Notícia Crime contra o juiz federal Sérgio Moro. O protocolo, na Procuradoria Regional da da República da 4ª Região, será seguido de uma audiência pública organizada pelo Movimento Advogadas e Advogados Pela Legalidade Democrática.

Conforme o grupo, a peça jurídica alega que Moro violou o artigo 319 do Código Penal, que tipifica crime de prevaricação, em virtude da posição do magistrado contrariando a liminar concedida no início do mês pelo desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que concedia habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pena para esse crime é de detenção de três meses a um ano e multa.

Moro é o responsável pelos julgamentos dos casos da operação Lava Jato e proferiu a sentença em primeira instância condenando Lula à prisão. Ele estava em férias quando afirmou que o desembargador Favretto não tinha competência para determinar a soltura do ex-presidente.

Na ocasião, os juristas apresentarão um Manifesto em Defesa da Imparcialidade do Sistema Judiciário e da Higidez das Cláusulas Pétreas da Constituição Federal de 1988.