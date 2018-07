TJ determina afastamento do prefeito de Não-Me-Toque

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou nesta sexta-feira (13) o afastamento do prefeito Não-Me-Toque, Armando Carlos Roos (PP), até no mínimo o fim instrução de ação de improbidade administrativa.

O pedido de afastamento foi feito pelo Ministério Público com base na denúncia de assédio sexual movida contra Roos, que teria constrangido duas servidoras visando obter favores sexuais. A decisão do juiz Márcio Cesar Sfredo Monteiro mostra que as duas servidoras, após denunciarem o assédio, sofreram retaliações – desde transferência de posto e perda de gratificações até a exoneração de uma delas.

De acordo com o despacho do juiz, Roos “aparentemente não poupa esforços e recursos públicos para retaliar a conduta de servidores que buscam a responsabilização do Prefeito por seus atos, tanto vítimas quanto eventuais testemunhas”. O afastamento vai ocorrer de forma oficial após a presidente da Câmara Municipal, Marina Fátima Crestani (PP), notificar o Executivo.