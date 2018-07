Deputado Marcelo Freixo pede R$ 100 mil de indenização de Danilo Gentili

Freixo entrou na Justiça após comentários publicados pelo apresentador do SBT no Twitter MARCO QUINTANA/JC

Folhapress

Em processo contra Danilo Gentili, Marcelo Freixo pede uma indenização de R$ 100 mil por danos morais. A informação foi confirmada ao UOL nesta quinta-feira (12) pela defesa do deputado estadual do PSOL.

Freixo entrou na Justiça no ano passado após comentários publicados pelo apresentador do SBT no Twitter. Nas mensagens, que motivaram o processo, Gentili se dirigiu ao deputado usando palavras como "farsa" e "mer**".

"Pô, Marcelo Freixo, mas você é uma farsa mesmo hein, seu merda. Aproveitando... E seus black blocs? Mataram mais alguém esses dias? (sic)", diz Gentili em um dos posts.

Em outro comentário, ele escreveu em tom de ironia: "Eu fico mexendo com o Marcelo Freixo no Twitter e preciso ficar esperto... Se eu fosse mulher já tinha apanhado".

Procurada pela reportagem, a defesa de Marcelo Freixo disse que, além da indenização, o deputado pede que Danilo Gentili publique a sentença, após ser julgada, em suas redes sociais. Não necessariamente isso indica um pedido de retratação por parte do apresentador.

"Queremos que ele dê publicidade à sentença, caso haja. Se ele vai se retratar, depende de seu próprio juízo", informou o advogado de Marcelo Freixo por meio de sua assessoria de imprensa.

Após ser processado pelo deputado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa de Gentili entrou com pedido para que a ação fosse julgada em São Paulo, onde ele possui residência fixa. O pedido foi negado e Gentili recorreuda decisão. As partes envolvidas ainda aguardam pelo julgamento do processo, que corre na 50ª Vara Cível do Rio.

Procurado, o advogado de Danilo Gentilinão respondeu às solicitações da reportagem até a publicação deste texto.