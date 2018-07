Municipários aprovam greve, enquanto Câmara retoma sessão em, Porto Alegre

Depois dos confrontos entre municipários e Guarda Municipal e Brigada Militar que levou à interrupção de trabalhos em plenário nessa quarta-feira (11), a Câmara de Vereadores retomou os trabalhos nesta quinta-feira (12). Além disso, os municipários aprovaram greve da categoria por prazo indeterminado e que começa no domingo (15), em plenária em frente à Câmara pela manhã, definindo paralisação nesta quinta e sexta (13). A greve reage à possibilidade de votação dos projetos que mexem em vantagens do setor.

O Legislativo tem pautas que vão dos vetos à Lei dos Táxis aos projetos polêmico que mexem com vantagens dos servidores e na planta de cálculo do IPTU. A sessão começou no fim da manhã e foi suspensa para voltar à tarde. A previsão é de que as discussões sigam até a noite. A articulação da base do governo é de tentar votar os projetos até segunda-feira (16), antes do recesso do meio do ano.