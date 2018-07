Datena desiste de candidatura ao Senado e volta à TV

O apresentador José Luiz Datena desistiu de ser candidato ao Senado em São Paulo pelo Dem. Ele havia deixado de apresentar seu programa na TV Bandeirantes para poder se candidatar ao cargo, mas decidiu retornar nesta segunda-feira (9) à televisão e anunciou que, com isso, está desistindo da candidatura.

No fim de junho, Datena havia comunicado oficialmente à Band que deixaria de apresentar o Brasil Urgente, seu programa na emissora. Pela legislação eleitoral, radialistas, apresentadores de programas ou comentaristas que queiram se candidatar devem se afastar da grade de programação de emissoras de rádio e TV até o dia 30 de junho.

Datena vinha liderando as últimas pesquisas de intenção de voto para o Senado, ao lado do vereador Eduardo Suplicy (PT). Nas eleições deste ano, são duas vagas para senador em cada Estado. Filiado hoje ao DEM, Datena já foi do PT e do PP.