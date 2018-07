Grupo de advogados pede prisão de Moro

Uma entidade de advogados pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a prisão do juiz federal Sérgio Moro e do diretor-executivo da Polícia Federal (PF) no Paraná. Eles alegam que ambos teriam descumprido alvará de soltura emitido pelo desembargador plantonista Rogério Favreto em face do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Conforme consta do despacho da autoridade coatora, e Magistrado - notoriamente gozando férias em Portugal, e, portanto, sem jurisdição em sua própria vara, o juiz de primeiro grau ordenou que a Polícia Federal descumpra a ordem emanada por este Tribunal Regional Federal, nos termos abaixo transcritos", afirmam.