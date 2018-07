PF em Curitiba diz que ainda não recebeu notificação sobre soltura de Lula

Esquema de segurança foi reforçado no acesso ao prédio da PF onde Lula está preso Franklin de Freitas/AFP/JC

A Polícia Federal de Curitiba informou na tarde deste domingo (8), via sua assessoria de imprensa, que ainda não recebeu notificação sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PF disse ainda que, caso seja confirmada a soltura do petista, é possível que a corporação dispense um tratamento diferenciado para o procedimento "por conta das circunstâncias" que envolvem o caso.

Em sua última decisão, registrada às 16h04min deste domingo, Favreto deu prazo de uma hora para que a polícia cumpra a medida de soltura do ex-presidente, período após o qual estaria incorrendo em "desobediência de ordem judicial".

Do lado de fora da Superintendência da PF em Curitiba, onde o ex-presidente está encarcerado desde abril, manifestantes pró e contra Lula começam a se aglomerar. A todo instante, há xingamentos e provocações contra militantes petistas que passam pelo local.