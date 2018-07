Presidente do TRF-4 mantém Lula na cadeia

O habeas corpus foi impetrado contra a execução da pena do petista a 12 anos e um mês de prisão no âmbito do caso triplex, em que Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber R$ 2,2 milhões em propinas da OAS por meio da aquisição e reformas que supostamente foram custeadas pela empreiteira no apartamento 164-A, no Condomínio Solaris, em Guarujá. O ex-presidente cumpre pena desde o dia 7 de abril.

As idas e vindas tiveram repercussão imediata no universo político, que passou a debater a prisão de Lula e, ainda, suas chances de disputar a Presidência em outubro. Em entrevista à Rádio Guaíba na noite de ontem, Favreto explicou que sua decisão se deu sobre um “fato novo”. Ele citou a condição de pré-candidato do petista e seu direito a se manifestar na pré-campanha eleitoral. Assim, Favreto disse que deferiu o habeas corpus não sobre decisões anteriores, como a que permite a prisão após julgamento em segunda instância.

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, endossou a decisão do relator da Operação Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, que, neste domingo, suspendeu ordem de habeas corpus que havia sido dada pelo plantonista da corte, desembargador Rogério Favreto, pela manhã, em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a decisão de Thompson Flores, o petista continua na prisão.

MPF critica medida de soltura de Lula

Para o Ministério Público Federal (MPF) no Paraná, a decisão do desembargador Favreto desrespeitou as "reiteradas decisões das diversas instâncias do Poder Judiciário em manter o condenado Luiz Inácio Lula da Silva preso após a análise do mérito de seus recursos".

A força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, criticou a decisão do desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã de ontem.

Sérgio Moro contesta decisão, e deputados petistas prometem acionar CNJ

Apesar de o juiz Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, ter expedido alvará de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o juiz Sérgio Moro afirmou, por meio de despacho, que o desembargador não tem poderes para autorizar a libertação. Segundo o documento, o magistrado foi orientado pelo presidente do TRF-4 a consultar o relator natural da ação de condenação de Lula antes de cumprir a decisão.

"O desembargador federal plantonista (Rogério Favreto), com todo o respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal", alegou Moro. No despacho, Moro comunicou o questionamento da decisão de Favreto à Polícia Federal e pediu que o cumprimento da decisão ocorresse somente depois que todos os esclarecimentos fossem prestados.

Os deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP), Paulo Pimenta (PT-RS) e Wadih Damous (PT-RJ), que entraram com o pedido de habeas corpus para que Lula fosse solto, pretendem entrar com representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra Moro. O desembargador Favreto, que acatou o pedido dos petistas, também pediu que o órgão apure "eventual falta funcional" do juiz da Lava Jato.

A solicitação de Favreto ao CNJ foi feita em sua terceira ordem para soltar Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O desembargador determina, ainda, que a manifestação de Moro sobre o caso seja encaminhada também à corregedoria do TRF-4.

De acordo com Teixeira, a peça dos deputados deverá ser entregue na terça-feira. Nela, os petistas vão alegar descumprimento de ordem judicial, desobediência e obstrução da Justiça da parte de Moro, já que o juiz da Lava Jato não cumpriu a decisão de Favreto, que estava no plantão de fim de semana na corte.

Para os deputados, Moro errou ao tomar diligências no lugar de expedir o alvará de soltura de Lula. "Ele confrontou o desembargador, que estava ocupando o cargo de presidente do tribunal por conta do plantão", explicou Teixeira. "Desobedeceu a ordem e disse que o desembargador era incompetente para tomar essa decisão", acrescentou.

Além disso, a representação dos petistas também vai mencionar o fato de o juiz da Lava Jato estar de férias desde o dia 2 até o dia 31 deste mês. Vão argumentar que o caso deveria ter ficado com o juiz substituto de Moro. Segundo nota do TRF-4, Moro entendeu possível despachar no processo por ter sido citado.

Já o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, divulgou nota em que afirma que o juiz Sérgio Moro, de férias e sem jurisdição no processo atualmente, atuou "decisivamente para impedir o cumprimento da ordem de soltura emitida por um desembargador federal do TRF-4 em favor de Lula, direcionando o caso para outro desembargador federal do mesmo tribunal, que não poderia atuar neste domingo".

"É incompatível com a atuação de um juiz agir estrategicamente para impedir a soltura de um jurisdicionado privado de sua liberdade por força de execução antecipada da pena que afronta o texto constitucional que expressamente impede a prisão antes de decisão condenatória definitiva", diz Cristiano Zanin Martins.