Aloysio nega que Trump tenha falado com Temer sobre ação militar na Venezuela

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informou nesta quinta-feira, 5, que a ideia de uma ação militar na Venezuela nunca foi trazida para ele ou para o presidente Michel Temer por autoridades do governo norte-americano. Segundo a imprensa internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria discutido o assunto com assessores e também com alguns líderes da região.

"Trump nunca falou com o presidente Temer sobre isso", afirmou Aloysio. Ele acrescentou que o tema tampouco foi levantado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, nas reuniões que manteve no Palácio do Planalto e no Itamaraty.

"E isso, para nós, está absolutamente fora de questão", afirmou o chanceler. Ele já havia declarado, em agosto do ano passado, que o Brasil não apoiaria uma ação militar dos EUA na Venezuela. "O tempo do big stick já passou", disse à época. A política externa brasileira privilegia o diálogo e a negociação.

Aloysio falou rapidamente à reportagem por telefone. Ele se encontra em Chicago (EUA) para uma reunião de coordenação das embaixadas e consulados brasileiros na América do Norte. Um tema central é o acompanhamento das crianças que se encontram em abrigos, separadas de seus pais, detidos por migração irregular.