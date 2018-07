Morre o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Guilherme Uchoa, morreu na madrugada desta terça-feira (3) aos 71 anos, após sofrer complicações causadas por um edema agudo de pulmão seguidas de uma parada cardíaca.

O deputado estadual, recém-filiado ao PSC, estava internado em um hospital particular na área central do Recife desde domingo, dia 1º, quando foi diagnosticado com pneumonia. Uchoa será velado na Alepe e sepultado no cemitério municipal de Igarassu, seu maior reduto eleitoral.