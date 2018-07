Novo Hamburgo realiza seminário de desenvolvimento

Entre a noite de hoje e durante todo o dia de amanhã, o Seminário de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo realizará debates sobre empreendedorismo e inovação, com a participação do economista e professor da Universidade Estadual de Campinas Luiz Gonzaga Belluzzo. O seminário será realizado na Câmara de Vereadores do município. Um dos objetivos do evento é discutir o cenário econômico internacional e sua relação com o Brasil, identificando riscos e oportunidades. A atividade tem apoio do Instituto Liberato e Universidade Feevale.