Bolsonaro é chamado de 'lixo' por passageira

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) teve que se esconder no banheiro, na tarde desta terça-feira, para escapar de uma passageira que passou a cercá-lo e a chamá-lo de "lixo" na sala de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quase sempre acompanhado nos terminais por seguidores que o aplaudem, gritam palavras em seu apoio e o seguem fazendo vídeos, fotos e selfies, o pré-candidato à presidência viveu a situação adversa quando se preparava para embarcar num voo da Gol para Brasília.

A mulher chegou a se jogar no chão. Bolsonaro confirma o episódio. "A senhora se aproximou, pelo que tudo indica, bastante embriagada, se encostando. Eu saí de perto, é lógico. Ela chegou a cair no chão sozinha", relata. "Eu lamento, lamento o ocorrido. E lamento que não havia pessoa adequada (seguranças ou funcionários) no aeroporto para resolver o assunto. Até porque, pelo que eu acho, ela não poderia embarcar num estado desses", disse o candidato.