Alckmin diz que vice pode ser indicado por bloco do 'centrão'

Na véspera de um jantar com políticos do chamado Blocão em Brasília, o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta terça-feira que seu vice poderá ser uma indicação do grupo partidário apelidado de "centrão", formado por DEM, PRB, PP e SD. O tucano tenta fechar um apoio com as siglas para sua candidatura.

Na segunda-feira (2), em conversa com investidores, o coordenador político da pré-campanha do tucano, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo citou três nomes do bloco como possíveis companheiros de chapa de Alckmin, como Aldo Rebelo, do SD, Mendonça Filho, do DEM e Flávio Rocha, do PRB. Na semana passada, Alckmin indicou que gostaria de um vice de partidos de centro-direita e do Nordeste.

Nesta terça-feira, o presidenciável não antecipou, entretanto, se levará essa oferta para o jantar desta quarta-feira. O tucano preferiu tratar o assunto, estratégico para sua campanha, com bom humor. "Vou caprichar em todos os meus argumentos para que eles participem conosco. Não é uma aliança de qualquer forma ou a qualquer custo, mas em torno de propostas e da governabilidade", desconversou.

Na noite desta segunda, no entanto, Aldo e Rocha descartaram tal possibilidade. "Não vou ser vice de ninguém", disse Rocha. Rebelo foi na mesma linha: "Não sou candidato a vice", cravou. Mendonça preferiu não se manifestar, segundo sua assessoria.

Perguntado se as lideranças partidárias dos quatro partidos não estariam esperando dele mais do que compromissos programáticos neste jantar, Alckmin discordou. "Acredito que não. Estou otimista".

Outra negociação que tem sido acompanhada com lupa pelo tucano é a que envolve o PSB e o pré-candidato Ciro Gomes (PDT). Alckmin não tem mais nenhuma chance de ter os PSB como aliado, mas torce para que a legenda fique neutra na eleição nacional. Nesta terça-feira (3), ele foi comedido nas avaliações sobre o rumo do PSB. "Vamos aguardar", disse.