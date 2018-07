Sofia Cavedon é a nova líder da oposição no Legislativo

A vereadora Sofia Cavedon (PT) substitui Marcelo Sgarbossa, do mesmo partido, na liderança da oposição ao governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB) no Legislativo de Porto Alegre. O anúncio da mudança foi feito ontem, durante a sessão plenária da Câmara Municipal. Sgarbossa liderou a oposição, que é composta por PT e PSOL, durante seis meses. Em seu discurso de despedida do cargo, o ex-líder fez críticas a diversos pontos da gestão do Executivo municipal.