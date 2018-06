Movimento lança plataforma de prioridades para o Estado

Uma agenda de necessidades para o Estado, formada a partir de cinco temas - saúde, educação, segurança pública, finanças e inovação e desenvolvimento -, é o resultado dos estudos desenvolvidos pelo Movimento Rumos, formado por fundações ligadas a quatro partidos políticos - PSDB, PTB, PPS e Podemos.

O resultado desses estudos foi apresentado em evento na noite desta quinta-feira e poderá embasar o plano de governo do pré-candidato ao Palácio Piratini Eduardo Leite (PSDB).

Agora, o material elaborado com mais de 200 propostas irá para uma plataforma on-line colaborativa e poderá receber contribuições da população. "Muito do que está na plataforma não vai, necessariamente, estar no plano de governo. Ali está o que veio de colaboração de técnicos, especialistas nos assuntos", explicou o tucano.

Leite defende que a apresentação das propostas de gestão aconteçam no período eleitoral. "A agenda tem que ser apresentada pelos candidatos, porque a eleição tem que ser a validação dessa agenda." Ele completa que "não dá mais para aceitar que o Estado tenha um governo que use o primeiro ano para aprender ou entender como funciona".

Foi o próprio tucano que apresentou o resultado do estudo, com o que identificaram como "lacunas" e as propostas elaboradas pelos grupos, de acordo com o grau de dificuldade para a implantação e o impacto social que podem ter.

Questionado se, estando disponível para acesso da comunidade, o material venha a ser usado por outras candidaturas, Leite diz que não entende isso como um problema. "A estratégia eleitoral é da forma como vamos nos apresentar para a população. Se, com as discussões que fizermos aqui, colaborar com outros candidatos, que bom. O Estado sai ganhando com isso", afirmou o pré-candidato.