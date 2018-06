Deputado José Otávio Germano é afastado da executiva do PP

O deputado federal José Otávio Germano foi afastado da comissão executiva e do diretório estadual do PP. A medida foi adotada pela direção do partido após a imprensa divulgar uma situação de cobrança de uma suposta dívida, por parte de duas travestis, em frente ao prédio onde reside o deputado em Porto Alegre. O fato ocorreu na sexta-feira passada e foi noticiado pelo jornal Zero Hora.

A reportagem apontou que o pagamento do débito foi intermediado por um brigadiano. Em nota, a executiva estadual do PP manifesta desaprovação aos fatos, que atribui serem "lamentáveis no campo da moral e da ética".

Por este motivo, submeterá o caso à apreciação do Conselho de Ética do PP, que irá apurar a viabilidade de encaminhar denúncia ao Diretório Nacional - âmbito que atende, de acordo com o estatuto do partido, os deputados federais.

Ainda assim, a executiva alega que os membros estão "comprometidos em fazer chegar opiniões e conselhos que possam auxiliá-lo" a explicar os fatos e a retornar ao convívio e às atividades políticas.

A nota informa ainda que uma possível candidatura de José Otávio Germano, assim como a dos demais pré-candidatos do partido a cargos proporcionais, será submetida à apreciação do diretório estadual para a formação da lista oficial com os candidatos.

O texto do partido encerra com o posicionamento de que, "como instituição, o PP gaúcho não tem compromisso com erros individuais. Isso, porém, não significa incriminar antecipadamente. Como todo e qualquer cidadão brasileiro, o parlamentar citado terá o direito de se defender e provar sua inocência".