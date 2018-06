Após dois encontros com Jaques Wagner, Lula chama Haddad a Curitiba

Ex-presidente rechaça debate sobre plano B do partido para a disputa presencial YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC

Folhapress

A pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) viaja nesta quinta-feira (29) a Curitiba para visitar o correligionário na carceragem da Polícia Federal. Além de Haddad, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), se reunirá com o ex-presidente.

Convidado na terça-feira (27), Haddad fará sua segunda visita a Lula, a exemplo do ex-governador Jaques Wagner, que já esteve duas vezes com o ex-presidente. Para um dirigente petista, essa é uma amostra do malabarismo de Lula para desidratar a ideia de que já tenha um preferido para substituí-lo na disputa presidencial.

Lula rechaça o debate sobre plano B do partido para a disputa presencial, caso ele seja impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa.