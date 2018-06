SMF projeta atraso na folha a partir de julho

Diego Nuñez

A exemplo do ano passado, a prefeitura de Porto Alegre não pagará em dia o salário dos servidores públicos municipais no segundo semestre. A previsão do titular da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), Leonardo Busatto, é que os atrasos nos salários dos municipários comecem a partir do mês de julho.

"Essa é a perspectiva hoje", confirmou Busatto, que destacou algumas "questões que continuam sendo pagas no município, como a questão previdenciária e os aumentos dos servidores, estão onerando ainda as despesas", além de colocar que a "crise dos caminhoneiros", como definiu, gerou um "impacto razoável nas finanças".

O governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB) vem afirmando necessidade da aprovação de todos os projetos enviados à Câmara Municipal para que se retome o equilíbrio financeiro na cidade. Busatto esteve ontem na sessão plenária da Câmara Municipal, dialogando com vereadores.

A remuneração vem sendo quitada em dia, até agora, "principalmente em função do IPTU (Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana), que é nosso, e do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), que é 50% para nós", justificou Busatto.

O secretário afirmou que a situação vai "começar com atrasos pequenos, a gente ainda consegue pagar nos primeiros dias do mês, mas isso vai se agravando ao longo do tempo até o final do ano". Ele ainda lembrou que "a gente já tem avisado, desde o início do ano", sobre um possível atraso no pagamento dos salários, e disse que "até conseguiu prorrogar um pouco essa falta de dinheiro".

Oposição ao governo Marchezan, a vereadora Fernanda Melchionna (PSOL) afirmou que a estimativa do governo "mostra um elemento de chantagem". Para ela, tenta fazer "um terrorismo político: parcela os salários para justificar o caos nas finanças".

Melchionna descarta a argumentação governista da falta de recursos. Ela afirma que há "pesquisas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) que mostram que a prefeitura fechou em superávit no ano passado. Então assim, na verdade, o governo tem superestimado e tentado ampliar o impacto econômico da crise".

A vereadora considera "contraditório" o anúncio do atraso nos pagamentos, feito pelo vice-prefeito Gustavo Paim (PP), em entrevista à Rádio Gaúcha, pois ocorre "no mesmo mês em que pagou milhões em publicidade para os veículos de comunicação, alugou prédios de luxo no Centro Histórico no valor de R$ 2 milhões anual. Tudo sai dos recursos públicos municipais".