'Procura-se um candidato', diz líder do PR sobre eleição presidencial

Líder do PR na Câmara, o deputado José Rocha (BA) afirmou nesta terça-feira (26), que o partido ainda não decidiu quem vai apoiar na eleição presidencial deste ano. "Procura-se um candidato. Mas quem será?", brinca o deputado.

Ele admite, no entanto, que o nome de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) ganha força dentro da legenda, mas que uma decisão final sobre a aliança será tomada somente depois da segunda quinzena de julho

De acordo com ele, a pesquisa encomendada pelo partido mostrou que o perfil do empresário Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, agrada ao eleitor brasileiro, mas que a legenda não pode lançar o nome dele sozinho à Presidência.

Nesse contexto, um eventual apoio a Bolsonaro ajudaria o partido a alcançar o seu objetivo, é que fazer uma grande bancada de deputados na Câmara.

Uma ala do partido formada por nomes da chamada "Bancada da Bala" defende que o senador Magno Malta (PR-ES) seja o vice de Bolsonaro. Inicialmente, o senador capixaba havia descartado essa possibilidade, mas retomou as conversas com o presidenciável nas ultimas semanas.

O pré-candidato, por sua vez, tem dito publicamente que gostaria de ter Magno Malta na chapa. A aliança com o PR aumentaria o tempo de propaganda de Bolsonaro no rádio e na TV.

A bandeira contra corrupção do pré-candidato do PSL, no entanto, poderia ser arranhada, já que um dos principais nomes do PR é o ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado após o escândalo do mensalão. O partido também tem nomes sendo investigados pela Operação Lava Jato.